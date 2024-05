Polizei Mettmann

POL-ME: Mobile Toilettenkabine ausgebrannt - die Polizei bittet um Hinweise - Mettmann - 2405006

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 1. Mai 2024, brannte eine mobile Toilettenkabine an der Straße "Am Schlagbaum" in Mettmann. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die Polizei wurde gegen 5:25 Uhr zu dem Brand einer mobilen Toilettenkabine an der Kreuzung "Am Schlagbaum" / Düsselring / Oderstraße gerufen. Durch gleichzeitig alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Toilette wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzen den Brandschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell