Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bad Breisig - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Breisig (ots)

Am 10.01.2024 um 17:15 Uhr kam es in der Straße am Kesselberg in Bad Breisig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

In der dortigen S-Kurve kam der alleinbeteiligte Pkw auf abschüssiger Strecke von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Baum. Der 62-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin konnte den Wagen erst verlassen, nachdem die Feuerwehr den Wagen gesichert und behutsam wieder gekippt hatte.

Beide Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Am neuwertigen Pkw entstand Totalschaden Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern noch an.

Neben der Polizei Remagen war auch die Feuerwehren aus Bad Breisig, Brohl und Sinzig mit starken Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell