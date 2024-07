Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rheine (ots)

Am Freitag (19.07.) fuhr ein 32-jähriger Rheinenser gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 70 von der Anschlussstelle Bentlage in Richtung Neuenkirchen. Als er die Brücke an der Wadelheimer Chaussee erreichte, sah er mehrere Jugendliche auf der Brücke stehen. Bei der Durchfahrt wurde dann von oben eine Flüssigkeit auf die Windschutzscheibe des Autos geschüttet. Der 32-Jährige erschrak und konnte den Verkehr kurzfristig nicht einsehen. Eine sofort durchgeführte Nachbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Jugendlichen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

