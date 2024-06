Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in zwei Firmen Firmenfahrzeug und diverse Arbeitsmaschinen entwendet

Steinfurt (ots)

Zwischen Freitag (14.06.) 17.00 Uhr, und Samstag (15.06.) 13.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle eines Versandhandels an der Mesumer Straße in Höhe der Hausnummer 81 gelangt. Hierzu wurde von einem Lagerhallentor die Plexiglasscheibe eingeschlagen. Die Täter haben ein hochwertiges Baustellenradio und einen Hochdruckreiniger entwendet. Der Wert der Beute liegt im hohen dreistelligen Wert. Ebenfalls zwischen Freitag (14.06.) 16.30 Uhr und Samstag (15.06.) 06.45 Uhr ist an einer weiteren Firma an der Mesumer Straße eingebrochen worden. Es wurde ein Rolltor gewaltsam geöffnet. Dahinter befindet sich ein Materiallager. Dies wurde komplett durchwühlt und es ist eine noch nicht einschätzbare Materialmenge gestohlen worden. Des Weiteren haben die Unbekannten ein Fahrzeug der ansässigen Firma gestohlen. Dies konnte im Laufe des Samstages bereits in Dortmund durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt entstand hier ein geschätzter Schaden in niedriger sechsstelliger Summe. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971- 9384215 zu kontaktieren.

