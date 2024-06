Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.06.2024

Goslar (ots)

Goslar/Vienenburg: Trunkenheitsfahrt

Nach Meldung durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde in Vienenburg in der Straße "Am Güterbahnhof" am Sonntagnachmittag ein portugiesischer PKW kontrolliert, der laut Zeugenangaben eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Bei dem Fahrzeugführer, einem 58-jährigen Portugieser, wurde durch die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Als Folge wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Goslar/Oker: E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme im Stadtgebiet Oker wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag festgestellt, dass der 45-jährige Führer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und für den Scooter keine Pflichtversicherung besteht. Des Weiteren führte der Seesener unberechtigt eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe mit. Zur Abrundung gab der Mann falsche Personalien an. Es wurden Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

