POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg, 01.06.2024 - 02.06.2024;Stand 13:30 Uhr

Goslar (ots) - Am 31.05.2024 um 14:29 Uhr, befährt ein 21-jährige Kradfahrer die B 498, aus Fahrtrichtung Altenau kommend, in Richtung Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache gerät er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw. In Folge der Kollision, verstirbt er sofort an der Unfallstelle. Die Führerin des Pkw, sowie die der Beifahrer werden beim Unfall leicht ...

