Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Kreditkartenbetrug Senior durch Anruf getäuscht

Lengerich (ots)

Am Montag (22.07.) hat ein 79-jähriger Lengericher einen Anruf erhalten und sollte einem vermeintlichen Sicherheitsbeauftragen eines Onlinezahlungsdienstes seine Daten bestätigen. Es gäbe ein Sicherheitsproblem und der Geschädigte wurde aufgefordert sensible Kreditkartendaten zu nennen. Dies tat er auch. Infolge dessen ist es zu mehreren Abbuchungen auf seinem Konto gekommen. Insgesamt ist ein Schaden in hoher dreistelliger Summe entstanden. Der Senior erhielt noch einen weiteren Anruf in dem er seine Ausweisdaten nennen sollte. Hier wurde er skeptisch und er unterbrach das Telefonat. Durch den zweiten Anruf ist der 79- Jährige auf den Betrug aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei und seine Bank. Weitere vorgemerkte Buchungen konnten von der Bank unterbunden werden. Wir warnen ausdrücklich vor Betrugsanrufen jeglicher Art. Geben Sie am Telefon niemals sensible Daten, Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vor-kommt. Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

