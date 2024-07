POL-ST: Emsdetten, Reifendiebstahl von Autohausgelände

Greven (ots) - Am Freitag (19.07.) sind in der Zeit zwischen 14.50 Uhr und 18.00 Uhr unbekannte Täter in die Büroräume der DLRG an der Straße Brüggenmersch eingestiegen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten die Tür zu den Büroräumen auf. Sie durchsuchten die Räume, machten aber nach ersten Feststellungen keine Beute. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, ...

mehr