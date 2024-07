Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Messenger-Betrug

Steinfurt (ots)

Eine 65-jährige Steinfurterin ist Anfang Juli Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Dies brachte sie jetzt bei der Polizei zur Anzeige. Die Steinfurterin erhielt am 8. Juli eine Nachricht auf ihrem Handy, die angeblich von ihrer Sparkasse stammte. Darin wurde sie aufgefordert, einen mitgesandten Link anzuklicken und ihr Passwort für ihr Push-Tan-App zu erneuern. Dies tat die Frau. Einen Tag später wurde von ihrem Konto ein Betrag von 1.000 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto überwiesen. Einem Bankmitarbeiter fiel die Überweisung einige Tage später auf, und er meldete sich bei der Frau.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor Messenger-Betrügereien. Werden Sie stutzig, wenn Sie eine Handy-Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen, die angeblich von Ihrer Bank oder einer anderen Institution kommt. Klicken Sie niemals unüberlegt auf einen Link, der Ihnen per Handynachricht zugesandt wird. Vergewissern Sie sich persönlich bei Ihrer Bank oder der jeweiligen Institution, ob der Sachverhalt, der Ihnen mitgeteilt wird, tatsächlich stimmt. Wenn bereits Geld von Ihrem Konto abgebucht wurde, setzten Sie sich mit ihrer Bank in Verbindung. In manchen Fällen ist es möglich, dass Buchungen rückgängig gemacht werden können. Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

