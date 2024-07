Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Baustelle

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende an der Osnabrücker Straße einen Baucontainer aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Die Baustelle befindet sich zwischen der Sternstraße und der Windmühlenstraße. Vor dem Container befand sich ein Radlader. Die Täter haben diesen in der Zeit zwischen Freitag (19.07.), 15.00 Uhr und Montag (22.07.), 06.30 Uhr zunächst einige Meter vom Container wegbewegt. Anschließend öffneten sie gewaltsam den Baucontainer und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

