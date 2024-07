Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Strohballen auf Acker in Flammen

Steinfurt (ots)

Am Samstag (20.07.24) ist die Polizei in Steinfurt zu einem Brand von Strohballen gerufen worden. In Hollich brannten auf einem Acker zwischen den Hausnummern 17 und 18 am frühen Samstagmorgen etwa 50 Strohballen. Als die Beamten der Wache Steinfurt gegen 02.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, brannten die Ballen lichterloh. Auf dem Acker befand sich auch ein Anhänger, der beschädigt wurde. Insgesamt liegt der Sachschaden schätzungsweise bei rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der angrenzende Mesumer Damm musste zwischen Grüner Weg und Wettringer Straße für die Dauer des Einsatzes zeitweise gesperrt werden. Wie die Strohballen in Brand geraten sind, ist noch unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell