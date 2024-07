Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Containerbrände

Steinfurt (ots)

In Steinfurt ist die Polizei am frühen Freitag (19.07.) zu drei Bränden gerufen worden. Gegen 02.00 Uhr meldete sich ein Zeuge, weil er am Veltruper Kirchweg in Höhe der Hausnummer 70 sah, dass aus einem Altkleidercontainer Rauch aufstieg. Die Feuerwehr öffnete den Container und löschte den Brand. Ganz in der Nähe wurde die Polizei gegen 03.40 Uhr zu einem Brand an der Leerer Straße gerufen. Am Geh- und Radweg brannte eine Restmülltonne, die von der Feuerwehr gelöscht wurde. Um 04.45 Uhr meldeten Zeugen dann an der städtischen Realschule den Brand von Müllcontainern. Als die Polizei eintraf, standen die drei Container, die sich in einem abgeschlossenen Bereich befanden, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte auch diese. Zur Brandursache können in allen drei Fällen noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die zu den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

