POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl in einer Bankfiliale - Polizei bittet um Hinweise (28.04.2024)

(VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Sonntagabend ist es zu einem Diebstahl in einer Bankfiliale in der Harzerstraße gekommen. Ein 55-jähriger Mann wollte gegen 20.30 Uhr in einer Bankfiliale an einem Bankautomaten Geld einzahlen. Er legte Bargeld auf den Bankautomaten und bückte sich zu seiner mitgebrachten Tasche. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, indem er die Geldscheine an sich nahm und aus der Filiale floh. Der Geschädigte sowie ein Zeuge versuchten noch dem Unbekannten zu folgen und einzuholen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Mann rannte über den Parkplatz des ehemaligen Sportmüllers in Richtung Oberdorfstraße. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Der Mann war 17- 20 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm groß, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung und eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Tel. 07720 8500-0 entgegen.

