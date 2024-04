Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall während eines Wendemanövers auf der Bregtalstraße (26.04.2024)

(Donaueschingen-Wolterdingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 11.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Bregtalstraße gefordert. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Touareg mit Anhänger war in Richtung Wolterdingen unterwegs und wollte kurz vor der Ortseinfahrt über einen Parkplatz der gegenüberliegenden Fahrspur wenden. Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das hintere Eck des Anhängers. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Fiat. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigten die Feuerwehr Wolterdingen und eine Fachfirma.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell