POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Westerkappeln (ots) - Ein Mann aus Merzen (Landkreis Osnabrück) hatte am Mittwochnachmittag (17.07.24) gegen 15.00 Uhr in Seeste an der Bramscher Straße sein Quad abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr da war. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Quad des Hersteller Her Chee. Das Kennzeichen lautet OS-JJ223. Der Wert des Fahrzeugs liegt im oberen ...

mehr