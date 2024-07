POL-ST: Greven, Dachstuhlbrand

Tecklenburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (18.07.24) sind unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Ledder Dorfstraße eingestiegen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05.00 Uhr die Außentür der Filiale neben dem Netto-Markt in Ledde mit Gewalt auf. Aus der Bäckerei entwendeten sie einen Tresor. Dieser konnte später durch Polizeibeamte in einem angrenzenden ...

mehr