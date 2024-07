Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Schockanruf: Geld an Abholer übergeben, Angehörige über Betrugsmaschen aufklären

Steinfurt (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Lengerich ist Opfer eines Betrugs mit einem "Schock-Anruf" geworden.

Die Frau wurde am Dienstag (16.07.) angeblich von der Polizei Osnabrück angerufen. Der unbekannte Anrufer behauptete, der Sohn der 70-Jährigen habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mädchen schwer verletzt worden sei. Nun säße der Sohn in Untersuchungshaft und könne die Kaution in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags nicht aufbringen.

In einem zweiten Telefonat gab sich dann ein Betrüger als Rechtsanwalt aus und kündigte einen Abholer an, an den die Lengericherin den geforderten Kautionsbetrag übergeben solle. Die Geschädigte traf sich mit dem Abholer und übergab das Geld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur, graue, etwas längere Haare und einen Vollbart. Er trug eine Brille und war mit Jeans und T-Shirt bekleidet.

Die Polizei Steinfurt warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Kriminelle geben sich als Polizeibeamte, Anwälte oder andere Amtsträger aus und involvieren die meist älteren Angerufenen in teils lange Telefonate. Der Druck, der auf die Geschädigten ausgeübt wird, ist enorm. Die Betroffenen sehen nur eine Chance, ihren geliebten Angehörigen zu helfen: Indem sie zahlen.

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, diese Betrugsmaschen zu stoppen. Warnen Sie Ihre Verwandten, Bekannten und Freunde vor den kriminellen Maschen. Ermutigen Sie ihre Angehörigen dazu, bei Anrufen mit Geldforderungen sofort aufzulegen und sich Hilfe zu suchen. Aufklärung ist die beste Prävention.

