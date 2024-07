POL-ST: Hörstel, Pkw-Fahrer gesucht

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (16.07.), 16.00 Uhr und Mittwoch (17.07.), 02.00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände an der Gutenbergstraße, Ecke Sandweg verschafft. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise das Fenster eines Gebäudes und gelangten so in einen Büroraum. Dort entwendeten sie aus einer Geldkassette Bargeld in noch unbekannter Höhe. An einer ...

