Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rheine (ots)

Am Dienstagabend (16.07.) ist es im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Ring / Osnabrücker Straße / Hansaallee / Emsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 14-Jährige aus Rheine wurde dabei schwer verletzt. Ein 35-jähriger Mann aus Bielefeld fuhr gegen 19.20 Uhr auf dem Kardinal-Galen-Ring, aus Richtung Elter Straße kommend. An der Kreuzung wollte er nach ersten Ermittlungen an der für ihn Grün zeigenden Ampel Richtung Hansaallee weiterfahren. Zur selben Zeit fuhr die 14-Jährige, zusammen mit einer 15-Jährigen auf einem E-Scooter aus Richtung Emsstraße über die Kreuzung. Der Bielefelder versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit dem E-Scooter. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihre 15-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Rheine, verletzte sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Bielefelder blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt gut 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell