Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Bratwurstdiebstahl, Imbisswagen aufgebrochen

Greven (ots)

In der Zeit von Samstag (13.07.), 19.30 Uhr bis Montag (15.07.), 11.20 Uhr haben Unbekannte den Anhänger eines Imbisswagens an der Bismarckstraße aufgebrochen. Einem Mitarbeiter fiel dies am Montagmittag auf. Aus dem Anhänger wurden mindestens 100 Würstchen gestohlen. Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell