POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt, Kollision mit zweitem Pedelec-Fahrer

Steinfurt (ots) - In Steinfurt ist es am frühen Montagmorgen (15.07.) zu zwei Bränden von Müllcontainern gekommen. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand bei der Fachhochschule an der Stegerwaldstraße gerufen. An der Mensa stand ein Müllcontainer in Vollbrand. Drei weitere, die sich in der Nähe befanden, wurden von der Feuerwehr an die Seite geschoben. Der Müllcontainer brannte vollständig aus, ein ...

