Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch Messenger-Masche

Steinfurt (ots)

In der vergangenen Woche ist ein 61-jähriger Steinfurter Opfer eines Betrugs geworden. Er hat eine SMS auf sein Handy bekommen, in der sich jemand als seine Tochter ausgegeben hat. Darin stand, dass ihr Mobiltelefon angeblich kaputt sei und sie eine neue Nummer habe. Danach fand über einen Messenger-Dienst eine weitere Konversation statt, in der die vermeintliche Tochter angab, keinen Zugriff mehr auf ihre Finanzapps zu haben. Sie habe aber noch Rechnungen zu begleichen. Der Steinfurter wurde darum gebeten, drei verschiedene Rechnungen, angeblich Handwerker- und Möbelrechnungen, zu begleichen. Er erklärte sich dazu bereit und überwies insgesamt einen fünfstelligen Betrag an drei verschiedene Bankkonten. Nachdem er die Überweisungen getätigt hatte, hatte er kein gutes Gefühl versuchte, seine Tochter zu kontaktieren. Dies gelang ihm schließlich auf ihrer "alten" Mobilnummer gelungen. So flog der Betrug auf. Mit dieser Masche haben Betrüger im Kreis Steinfurt immer wieder Erfolg. Deshalb warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor. Hier ein paar Tipps, wie Sie bei solchen Nachrichten, die Sie auf Ihr Handy bekommen, vorgehen sollten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einer Nachricht oder einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die per Kurznachricht auf dem Handy oder persönlich am Telefon von Unbekannten gestellt werden. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell