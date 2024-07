Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Aufbruch von fünf Fahrzeugen am Bauhof und versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Ochtrup (ots)

In der Zeit von Samstag (13.07.), 17.00 Uhr bis Montag (15.07.), 05.30 Uhr trieben unbekannte Täter auf dem Gelände des Bauhofes Ochtrup, an der Straße Witthagen ihr Unwesen. Es wurden insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Es handelt es sich um Transporter verschiedener Hersteller. Hier sind Seiten- und Heckscheiben eingeschlagen worden, und es wurden Schlösser beschädigt. Aus den Fahrzeugen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt knapp 30 Werkzeuge und Zubehörteile gestohlen. Darunter befanden sich unter anderem Kettensägen der Firma Stihl, mehrere Akkuschrauber von Makita, Baumpflegesägen und Knarrenkästen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Täter versuchten außerdem, in das Betriebsgebäude auf dem Gelände einzubrechen. Ein Fenster wurde beschädigt. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Ein Zufahrtstor des Bauhofes ist ebenfalls beschädigt worden. Dies war zur Tatzeit verschlossen und konnte durch die Täter nicht geöffnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell