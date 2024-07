Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 137 statt 50 - Blitzerfoto kommt Mercedes-Fahrer teuer zu stehen

Thalebra (ots)

Auf der Bundesstraße 249 betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen bei Thalebra eine Geschwindigkeitsmessstelle. Hierbei wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Durchlauf von mehr als 800 Fahrzeugen etwa 70 Blitzerfotos gefertigt. Unter den Beanstandungen, der nicht eingehaltenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an der Gefahrenstelle, wurden 32 Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes-Benz, der mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h festgestellt wurde. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein langes Fahrverbot.

