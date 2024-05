POL-FR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Freiburg Stadtgebiet

Freiburg (ots) - Am 17.05.2024 gegen 14.20 Uhr kam es auf der B500 zwischen Breitnau und St.Märgen-Thurner zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein in Richtung Thurner fahrender Pkw-Führer in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die Fahrerin eines der Fahrzeuge wurde hierbei schwer verletzt und wurde ...

