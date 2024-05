Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen-Thurner: Frontalzusammenstoß auf B500 - Mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Am 17.05.2024 gegen 14.20 Uhr kam es auf der B500 zwischen Breitnau und St.Märgen-Thurner zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein in Richtung Thurner fahrender Pkw-Führer in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die Fahrerin eines der Fahrzeuge wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die fünf Fahrzeuginsassen des in Richtung Thurner fahrenden Fahrzeugs wurden lediglich leicht verletzt. Die B500 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-3100 in Verbindung zu setzen.

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell