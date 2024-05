Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann schiebt vollen Einkaufswagen zum Busbahnhof

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 17.05.2024, gegen 05:00 Uhr, hat ein 28-jähriger Mann einen vollen Einkaufswagen zum Busbahnhof in WT-Waldshut geschoben und mit dem Ausspruch "bedient euch" stehen lassen. Von einer verständigten Polizeistreife konnte der Mann in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der Tatverdächtige in der Nacht in einen nahen Einkaufsmarkt eingedrungen. Er bediente sich im Markt und packte Waren im Wert von über 1000 Euro in einen Einkaufswagen. Durch eine Fluchttüre dürfte er den Markt mit dem vollen Einkaufswagen verlassen haben, bis er damit am Busbahnhof auftauchte. Der Einkaufswagen samt aller Waren wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

