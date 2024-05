Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verfolgungsfahrt - Rollerfahrer vorläufig festgenommen - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2024, gegen 14.28 Uhr, wollte eine Polizeistreife in der Wiesentalstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren. Der Rollerfahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und wollte sich einer Kontrolle entziehen. Fahrenderweise flüchtete er über die Tumringer Straße. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters habe er mehrere Fahrzeuge links wie rechts überholt. Im weiteren Verlauf bog er in die Jahnstraße ein befuhr den Fuß- und Radweg hinter dem Schwimmbad in Richtung Rümminger Straße. Danach bog er von der Rümminger Straße in die Ötlinger Straße ein, wo er auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters angehalten und vorläufig festgenommen werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 27-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch bestand kein Versicherungsschutz für den Motorroller. Zudem steht der 27-Jährige im Verdacht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren zu sein. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

Auf dem Fuß- und Radweg hinter dem Schwimmbad musste wohl eine Fußgängerin, welche dort mit ihrem Hund unterwegs war, durch einen Sprung in den Grünstreifen dem flüchteten Rollerfahrer ausweichen. Die Frau möge sich bitte beim Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, melden. Ebenso weitere Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers eventuell gefährdet wurden.

