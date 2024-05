Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Drei leichtverletzte Autoinsassen nach Überschlag

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 17.05.2024, gegen 07:15 Uhr, haben sich drei Autoinsassen nach einem Überschlag auf der K 6566 bei Stühlingen-Mauchen leicht verletzt. Die 19-jährige Fahrerin hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. An einem Hügel kam das Auto zum Stillstand. Neben der Fahrerin erlitten auch zwei Mitfahrerinnen im Alter von 20 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zwei mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell