POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mit qualmenden Bremsen zum Stillstand gekommen - mangelhafter Sattelzug viel zu schnell auf der B 500 unterwegs

Freiburg (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 14.05.2024, 17.00 Uhr und Mittwoch, 15.05.2024, 07.00 Uhr, 8 Batterien von vier mobilen Ampelanlagen an einer Baustelle an der B 317 in Todtnau-Fahl sowie an einer Baustelle an der B 317 in Todtnau, welche sich in Höhe eines Discounters befindet. Des ...

mehr