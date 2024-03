Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Betrüger ergaunert Bargeld von Senior

Ludwigsburg (ots)

In der Zeppelinstraße in Kornwestheim kam es am Mittwoch (13.03.2024) zu einer perfiden Betrugsmasche, die sich gegen einen 82-Jährigen Mann richtete. Der Senior war gegen 14:00 Uhr zu Fuß in der Zeppelinstraße unterwegs, als er aus einem grauen Geländewagen, vermutlich Audi mit Münchner Kennzeichen (M-), heraus von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Im Verlauf des sich dann entwickelnden Gesprächs, erschlich sich der Unbekannte das Vertrauen des 82-Jährigen und brachte ihn dazu, in das Fahrzeug einzusteigen sowie bei einer Bank Bargeld abzuheben. Anschließend übergab der Senior 300 Euro an den Unbekannten. Dass es sich hierbei um einen Betrug handelte, wurde dem Rentner erst bewusst, als der Täter mit dem Geld bereits weitergefahren war. Die Polizei weist darauf hin, dass ältere Mitmenschen immer wieder von derartigen betrügerischen Straftaten betroffen sind. In diesen Fällen ist es wichtig, sich nicht von Fremden in Gespräche verwickeln zu lassen, bei denen es unter anderem um die Übergabe von Geld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen geht. Bei Fragen zu Betrugsmaschen helfen Ihnen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen weiter. Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/beratungsstellensuche/. Darüber hinaus bittet das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, Zeugen sich zu melden.

