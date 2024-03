Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (13.03.2024) gegen 12.30 Uhr in der Straße "Schelmengraben" in Gerlingen ereignete. Ein 55 Jahre alter Nissan-Fahrer, der gemeinsam mit einer 54-jährigen Beifahrerin in der Straße "Schelmengraben" unterwegs war, wollte die Brennerstraße überqueren und weiter im "Schelmengraben" fahren. Eine 41 Jahre alte BMW-Lenkerin befuhr die Brennerstraße und übersah den Nissan vermutlich. In der Folge nahm sie dem 55-Jährigen die Vorfahrt und die beiden PKW stießen zusammen. Die 41 Jahre alte BMW-Fahrerin und die 54 Jahre alte Beifahrerin im Nissan erlitten leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

