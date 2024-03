Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.03.2024) ereignete sich gegen 06.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Pflasterstraße und der Piemonteser bzw. Marbacher Straße in Erdmannhausen ein Unfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 49 Jahre alter Opel-Lenker befuhr die Pflasterstraße in Richtung der Piemonteser Straße. Um in den Kreuzungsbereich einfahren zu können, musste er sich vortasten, da seine Sicht durch geparkte Fahrzeuge eingeschränkt war. Darüber hinaus gilt dort für ihn "Vorfahrt gewähren". Schließlich kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 19-Jährigen, der die Piemonteser in Richtung Marbacher Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der genaue Unfallhergang steht bislang noch nicht fest, weshalb das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen sucht.

