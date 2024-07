Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Treppenhaus zur Nachtzeit

Ershausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus Am Heuberg entzündete am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Unbekannter Papier im Treppnehaus. Hierdurch wurde der Bodenbelag beschädigt. Die Feuerwehr kam zu Einsatz löschte die Glut ab und lüftete das Treppenhaus, um eine Gesundheitsschädigung für die Anwohner, die nicht evakuiert werden mussten, auszuschließen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0172858

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell