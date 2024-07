LPI-NDH: Heckscheibe beschädigt

Nordhausen (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der vergangenen Nacht, gegen 4.30 Uhr, zum Brand eines Opels, der auf dem Parkplatz einer Automobilfirma in der Rothenburgstraße abgestellt war. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurden zwei weitere, in der Nähe abgestellte Pkw ebenfalls beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ...

