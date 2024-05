Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfall verursacht und davongefahren

Gernsbach (ots)

Am Freitagmorgen entfernte sich der Verursacher eines Unfalls unerlaubt vom Parkplatz eines Discounters in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach. Zwischen 07.30 und 11.30 Uhr parkte ein silberner Opel Astra auf dem dortigen Gelände. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug auf der Fahrerseite, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die ermittelnden Beamten bitten nun Zeugen, die den Unfall auf dem viel frequentierten Parkplatz beobachtet haben dürften, um telefonische Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Gaggenau unter 07225 98870.

/ BME

