Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Radfahrer schwer verletzt

Rust (ots)

Am Freitagnachmittag zog sich ein Rennradfahrer bei einem Sturz in Rust schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der 86 Jährige mit einem Bekannten gegen 15:15 Uhr die Austraße, wo er alleinbeteiligt, mutmaßlich wegen einem Fahrfehler, zu Fall kam und auf den Kopf stürzte. Trotz Schutzhelm wurde er dabei so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

