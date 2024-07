Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei warnt: Fahrzeuge mit keyless-go-System im Visier von Dieben

Nordthüringen (ots)

Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über den Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges im Eichsfeldkreis und bat um Zeugenhinweise.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5815550

Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte einen Pkw des Herstellers Porsche. Das Auto war zur Tatzeit in der Gartenstraße in Breitenworbis abgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Diebstahl des Fahrzeuges bemerkt hat oder wem verdächtige Personen nahe des Tatortes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Täter Oberklasse-Fahrzeuge und SUV`s bevorzugen. Insbesondere haben die Täter es auf Fahrzeuge abgesehen, die mit dem sogenannten keyless-go-System ausgestattet sind.

Die Polizei rät im Umgang mit den Fahrzeugschlüsseln nie arglos zu sein und diese in geeigneten Behältnissen im Haus aufzubewahren, welche die Funksignale des Schlüssels abschirmen. Weiterhin sollten die Fahrzeuge nach Möglichkeit so abgestellt werden, dass diese durch Dritte nicht ohne erheblichen Aufwand weggefahren werden können. Auch das Abstellen in gut ausgeleuchteten und frequentierten Bereichen kann Täter abschrecken. Verwenden Sie das Lenkradschloss beim Abstellen des Fahrzeuges.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell