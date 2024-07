Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Radfahrer kollidierten

Nordhausen (ots)

Die Helmestraße befuhren ein Opel sowie eine Radfahrerin aus Richtung Hallesche Straße in Richtung Sundhausen. Auf Höhe der Straße der Einheit kam es zu Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin stürzte in der weiteren Folge und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden.

