LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unbekannte trennen Zigarettenautomat auf und leeren diesen - Wer kann Hinweise geben?

Wiehe (ots) - Am Mittwoch befuhren mehrere Fahrzeuge die Landstraße 1215 zwischen Wiehe und Donndorf. Aufgrund der unsicheren Fahrweise eines Fords setzte der Fahrer eines Skoda zum Überholen an. Als beide Fahrzeuge auf etwa gleicher Höhe fuhren entschied sich der überholte Fahrer des Ford nach links abzubiegen, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, ...

mehr