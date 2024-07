LPI-NDH: Taxi-Rechnung nicht bezahlt

Nordhausen (ots) - Unbekannte erbeuteten aus einem Transporter, der An der Bleiche parkte, Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter beschädigten hierzu eine Seitenscheibe, um in das Innere des Fahrzeugs vorzudringen. Anschließend entnahmen sie die Werkzeuge und entfernten sich in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr