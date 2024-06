Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Lagerräume

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, An der Eßseite;

Tatzeit: zwischen 13.06.2024, 18.00 Uhr, und 14.06.2024, 06.50 Uhr;

In Gronau verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände. Die Täter hatten einen Zaun und eine Tür beschädigt, um in eine Lagerhalle an der Straße An der Eßseite zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Werkzeug der Marke Hilti. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell