Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Diebstahl von Geldkassetten klickten die Handschellen

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen, um 06:30 Uhr, verstaute ein Fahrer eines Geldunternehmens die Einnahmen einer Parkuhr in K 7 in den Laderaum seines Transporters. Als er um 06:40 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er einen Mann, der sich an den Transporter geschlichen hatte und aus dem Laderaum, welcher noch nicht gesichert war, zwei Geldkassetten entwendete. Der Fahrer bemerkte dies und verständigte die Polizei. Der Mann indessen flüchtete in Richtung der I-Quadrate. Ein Zeuge teilte in der Folge mit, dass er zufällig einen Mann gesehen habe, der in der Holzstraße gerade im Begriff war, eine Geldkassette aufzubrechen. Durch eine in die Fahndung eingebundene Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wurde der Tatverdächtige hierauf festgenommen. Dem Tatverdächtigen war es nicht gelungen, die Geldkassetten zu öffnen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Durch einen Richter wurde die Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell