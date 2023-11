POL-MA: Mannheim: Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt - Unfall

Sinsheim (ots) - Am Mittwoch gegen 07:10 Uhr kollidierte eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin mit einem in der Biberbachstraße geparkten Auto und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Die Autofahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie musste durch den Rettungsdienst zur ...

