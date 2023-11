Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Seniorin im Drogeriemarkt schamlos bestohlen- Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr befand sich eine 79-jährige Dame in einem Drogeriemarkt in der Sandhofer Straße, um ihren Einkauf zu tätigen. Währenddessen wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und abgelenkt, damit eine zweite Unbekannte diesen Moment ausnutzen konnte, um aus dem Rollator der Dame ihren Beutel und ihre Geldbörse zu entwenden. Erst, als die Seniorin ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Sie wendete sich dann an eine Angestellte, die ihr unterstützend zur Seite stand. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von mehr als 100 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die vor allem zu den Täterinnen sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell