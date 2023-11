POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bundesstraße 45 - Pkw überschlägt sich, eine Person leicht verletzt; PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend um 19 Uhr ereignete sich in der Steinzeugstraße ein Unfall, bei dem ein 43-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige Fiat-Fahrer fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in die Steinzeugstraße ein, um anschließend weiter in den Langlachweg einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 43-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Steinzeugstraße entlangfuhr und ...

