LPI-J: Sekt und Wein entwendet

Jena (ots) - Zwei Schmierereien wurden am Mittwoch beanzeigt. In der Quergasse waren mehrere kleinere Graffiti sowie Aufkleber widerrechtlich angebracht wurden. Ebenso besprühten Unbekannte die Fassade eines Supermarktes in der Hermann-Pistor-Straße. Der Inhalt war in beiden Fällen nicht zu deuten. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

