Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlerheim mit Graffiti beschmiert

Schernberg (ots)

Unbekannte suchten in der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 8 Uhr das Sportlerheim des FSV Schernberg e.V. in der Sondershäuser Straße heim. An dem Vereinsgebäude besprühten sie sodann massiv die Fassade und Fenster mit einem Farbspray. Inhaltlich wurden sowohl politisch motivierte, wie auch nicht politisch motivierte Schriften und Motive aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen den festgestellten Graffitis ein.

In diesem Zusammenhang such die Sondershäuser Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter machen können, oder die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65100 zu melden.

Aktenzeichen: 0171995

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell