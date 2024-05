Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Mehrere Kaninchen aus Stall entwendet - Zeugen gesucht (10.05.2024)

(Blumberg-Fützen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem Diebstahl von mehreren Kaninchen, so genannten "Stallhasen", ist es am Freitag, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 08.30 Uhr, in der Singener Straße in Blumberg-Fützen gekommen. Aus einem im Innenhof gelegenen Stall wurden insgesamt drei erwachsene Kaninchen in den Farben rot-weiß, rot und schwarz, sowie sieben sechs Wochen junge Kaninchen in den Farben schwarz bzw. rot gekommen. Die Kanichenställe wurden von der Täterschaft entriegelt und nach dem Diebstahl wieder verschlossen. Der Wert der Kaninchen beläuft sich auf etwa 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 oder der Polizeiposten in Blumberg unter der Rufnummer 07702/41066 entgegen (AM).

