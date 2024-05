Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/Landkreis Konstanz) - Vespa-Fahrer gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht (10.05.2024)

(Eigeltingen/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitag um 12.50 Uhr auf der Landstraße 440 in Höhe der Lochmühle gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 74-jähriger Fahrer einer Leichtkraft-Vespa die L 440 von Guggenhausen in Richtung Eigeltingen. Kurz nach der Einmündung zur Lochmühle stürzte er aus noch unbekannter Ursache. Nach etwa 20 Meter kam er im Bankett unter seiner Vespa schwer verletzt zum Liegen. Der Verletzte war bei der Unfallaufnahme nicht ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte bei ihm die Entnahme einer Blutprobe. Zeugen des Sturzgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Stockach unter der Telefonnummer 07771/93910 zu melden (AM).

